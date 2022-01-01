В Перми снова объявлены аукционы на обслуживание 22 автобусных маршрутов Перевозчики должны приступить к работе с 11 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми снова объявлены торги на обслуживание 22 автобусных маршрутов. Мэрия ищет подрядчиков для заключения коротких контрактов на период с 11 апреля по 30 июня 2022 года

Прежняя попытка найти перевозчиков на период с 1 апреля по 31 июня 2022 года на маршруты № 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 47, 54, 56, 62, 63, 65, 68 окончилась неудачей - на торги не было подано ни одной заявки. Их отсутствие объясняется тем, что муниципальные контракты оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, из-за чего предлагаемые суммы примерно на 30% ниже обоснованных цен.

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