К апрелю мэрия Перми должна найти перевозчиков на 22 маршрута общественного транспорта
На объявленные администрацией аукционы не заявился ни один подрядчик
Восемь электронных аукционов на выполнение автобусных перевозок пассажиров по 22 муниципальным маршрутам Перми признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Разыгрывались лоты на выполнение работ с апреля по июль 2022 года.
Отсутствие заявок объясняется тем, что муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, из-за чего предлагаемые контрактами суммы примерно на 30% ниже обоснованных цен.
Без перевозчиков с апреля 2022 года могут остаться маршруты № 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 47, 54, 56, 62, 63, 65, 68.
На эти маршруты будут объявлены повторные аукционы.
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