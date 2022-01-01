К апрелю мэрия Перми должна найти перевозчиков на 22 маршрута общественного транспорта На объявленные администрацией аукционы не заявился ни один подрядчик Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба компании

Восемь электронных аукционов на выполнение автобусных перевозок пассажиров по 22 муниципальным маршрутам Перми признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Разыгрывались лоты на выполнение работ с апреля по июль 2022 года.

Отсутствие заявок объясняется тем, что муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, из-за чего предлагаемые контрактами суммы примерно на 30% ниже обоснованных цен.

Без перевозчиков с апреля 2022 года могут остаться маршруты № 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 47, 54, 56, 62, 63, 65, 68.

На эти маршруты будут объявлены повторные аукционы.





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