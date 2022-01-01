В МЧС предупредили жителей Пермского края о сильной гололедице Её вызовут обильные осадки, сильный ветер и температура воздуха, близкая к нулю Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС предупредили жителей Прикамья о неблагоприятных погодных условиях ночью и днём 3 апреля.

В ночные часы по югу региона будет идти снег, мокрый снег и дождь, днём зона осадков охватит весь край. При этом ожидается усиление ветра до 12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью от -14°С по северу до 0°С по югу. Днём потеплеет до +6°С…+11°С, по востоку и северу будет от −1°С до +4°С. На дорогах гололедица.

В МЧС рекомендуют водителям быть особо внимательными за рулём, а всем жителям региона — соблюдать требования безопасности: не находиться около крупных деревьев, шатких конструкций, линий электропередач.

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