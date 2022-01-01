За сутки в Пермском крае подтверждено 397 новых случаев COVID-19 Выздоровел 701 местный житель, шестеро скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае заболели коронавирусом 397 человек, из них 63 — дети. Выздоровел 701 местный житель, шестеро скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 360 482. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции умерли 8 656 человек.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 641 пациент, 70 в тяжёлом состоянии, из них 26 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 2 апреля в Пермском крае завершил курс вакцинации от ковида 1 377 651 житель.





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