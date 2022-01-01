За сутки новые случаи COVID-19 выявлены в 29 территориях Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса подтверждены в 29 территориях Пермского края.

Больше всего заболевших снова в Перми — 198 человек. Далее с большим отрывом идут Нытвенский, Краснокамский и Осинский округа — 33, 23 и 20 инфицированных соответственно.

От десяти до 20 новых пациентов зарегистрировано в Куединском, Чернушинском, Красновишерском, Кунгурском и Березовском округах.

Меньше всего заразившихся — по одному случаю — выявлено в Кудымкарском, Большесосновском, Юрлинском, Сивинском, Оханском, Очерском, Александровском, Еловском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 360 085 жителей региона.

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