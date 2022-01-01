Предприятие по производству бытовой химии «Биохим» выставлено на продажу Стоимость — 39 млн руб. Поделиться Твитнуть

В Перми выставлено на продажу предприятие «Биохим». Оно специализируется на изготовлении бытовой химии, моющих средств Sanros, а также одноразовых салфеток. Объявление появилось на сайте Avito.ru, цена — 39 млн руб. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье».

Организация находится на ул. Щигровской, 18а, площадь занимаемого участка — 6 тыс. кв. м. Директор и единственный учредитель ООО «Биохим» Алексей Топычканов. Ранее компания называлась «Росса-пром».

«Биохим» производит чистящие средства для посуды, кухонных поверхностей, микроволновок, ванн, туалета, кафеля, универсальные чистящие пасты, гели для прочистки труб, антисептические средства для рук и др.









Предприятие по производству бытовой химии «Биохим» выставлено на продажу





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