ООО «Инкаб» заподозрили в принуждении сотрудников к увольнению Ситуацию на предприятии взяла на контроль трудовая госинспекция Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция труда, изучив публикации пермских СМИ, запросила информацию у ООО «Инкаб» о достоверности сведений «о понуждении к увольнению сотрудников».

Ряд изданий сообщил о том, что работникам предприятия от руководства стали поступать предложения уволиться из-за «изменения экономической среды в мире» и необходимости оптимизировать ресурсы, в том числе кадровые.

В полученном инспекцией ответе от ООО «Инкаб» говорится, что в марте 2022 года компания уведомления о прекращении трудовых отношений в связи с сокращением численности не вручала. По собственному желанию трудовой договор был расторгнут с 18 сотрудниками, по соглашению сторон трудовой договор прекратили 15 сотрудников. Общая численность организации составляет 451 человек.

Государственная инспекция труда выдала ООО «Инкаб» предостережение и взяла ситуацию на контроль.

Ранее гендиректор «Инкаба» Александр Смильгевич обратился к сотрудникам, партнёрам и инвесторам по поводу произошедших за последний месяц изменений и анонсировал перестройку процессов на заводе и в дочерних организациях.

ООО «Инкаб» — разработчик и производитель оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Кабели используются в телекоммуникациях, энергетике, для военной и других отраслей. Штаб-квартира и основная производственная площадка расположены в Перми, заводы также есть в Германии и США.





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