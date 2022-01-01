В Прикамье стартовала акция #мыработаем Цель акции — рассказать о том, что краевые промышленники не останавливают производство Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Заводы и фабрики Пермского края продолжают стабильную работу, внедряют технологии импортозамещения и сохраняют рабочие места. Об этом в видеороликах, размещённых в соцсетях под хештэгом #мыработаем, рассказывают сотрудники предприятий, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Участниками акции #мыработаем уже стали рабочие ПЦБК, Корпорации ПСС и АО «Сорбент» (бренд «Зелинский групп»).

Акцию в своих аккаунтах в социальных сетях поддержал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Наши компании продолжают наращивать производства даже в новых экономических условиях, выпуская высококачественную продукцию, пользующуюся широким спросом. Не раз говорил, что у нашей промышленности большой потенциал в сфере импортозамещения. И сейчас самое время его развивать», — подчеркнул губернатор.

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