В Перми решили не проводить первомайскую демонстрацию Вместо неё состоится маёвка на стадионе «Локомотив» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году в Перми первомайская демонстрация снова не состоится. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на Пермский крайсовпроф.

По решению профсоюзов, вместо демонстрации на стадионе «Локомотив» 1 мая пройдёт маёвка. Программа её проведения пока не утверждена.

Напомним, в 2020 и 2021 годах от демонстрации на 1 мая тоже было решено отказаться. Причиной тогда была сложная эпидемическая ситуация по коронавирусу.

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