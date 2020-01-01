Елена Бардукова С Первомаем пермяков поздравит радиофицированная машина Демонстрация снова отменяется Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми снова, как и в 2020-ом, не будет традиционной первомайской демонстрации. Как сообщили «Новому компаньону» в Пермском крайсовпрофе, в этом году её проведение в День весны и труда изначально было под вопросом.

«Этот год похож на 2020-й, режим не снят, указ губернатора не отменён. Поэтому сразу был принят «план Б» – в канун Первомая провести торжественный концерт-собрание в ДК Солдатова с рассадкой согласно рекомендациям Роспотребнадзора, с максимально возможным участием профактива», - пояснили в пресс-службе организации.

Также по городу запланировано проведение мероприятий в муниципалитетах и первичных профсоюзных организациях. Например, 29 апреля профсоюз «Пермских моторов» проведёт раздачу флажков и поздравит трудящихся у главной проходной.

Также на 29 апреля запланирован концерт в ДК «Россия» в Орджоникидзевском районе. А непосредственно в праздничный день, 1 Мая, по Орджоникидзевскому и Кировскому районам и по центру краевой столицы с поздравлениями будет ездить украшенный традиционной первомайской символикой радиофицированный автомобиль.

Что касается Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), на этом уровне, как и в прошлом году, будет организовано онлайн-голосование за резолюцию ФНПР, рассказали в Пермском крайсовпрофе.

Напомним, в настоящее время отменить указ губернатора Пермского края об антиковидных ограничениях через суд пытаются пермские коммунисты. Речь идёт о норме, предусматривающей обязательное согласование проведения всех массовых мероприятий с администрацией главы региона.

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