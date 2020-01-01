КПРФ в суде оспорит антиковидные ограничения в Пермском крае
Коммунисты требуют разрешить проведение первомайских демонстраций
Пермские коммунисты через суд попытаются отменить ряд положений указа губернатора Пермского края об антиковидных ограничениях. Иск уже подан. Об этом на пресс-конференции заявила первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова.
Речь идёт о норме, предусматривающей обязательное согласование проведения всех массовых мероприятий с администрацией главы региона.
Из-за этого, говорит Айтакова, акция, посвящённая дню рождения вождя мирового пролетариата, уже оказалась сорванной:
«22 апреля нам не разрешили официальное возложение (к памятнику Ленина), боятся коронакризиса, но при этом праздники по баскетболу — волейболу, пожалуйста, проводите, — посетовала партийный лидер. — Мы считаем, что указ губернатора может быть превыше федеральных и региональных законов только в том случае, когда введено соответствующее чрезвычайное положение. Такого положения в регионе нет».
Ксения Айтакова призвала власти разрешить проведение демонстраций 1 мая.
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