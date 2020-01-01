КПРФ в суде оспорит антиковидные ограничения в Пермском крае Коммунисты требуют разрешить проведение первомайских демонстраций Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские коммунисты через суд попытаются отменить ряд положений указа губернатора Пермского края об антиковидных ограничениях. Иск уже подан. Об этом на пресс-конференции заявила первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова.

Речь идёт о норме, предусматривающей обязательное согласование проведения всех массовых мероприятий с администрацией главы региона.

Из-за этого, говорит Айтакова, акция, посвящённая дню рождения вождя мирового пролетариата, уже оказалась сорванной:

«22 апреля нам не разрешили официальное возложение (к памятнику Ленина), боятся коронакризиса, но при этом праздники по баскетболу — волейболу, пожалуйста, проводите, — посетовала партийный лидер. — Мы считаем, что указ губернатора может быть превыше федеральных и региональных законов только в том случае, когда введено соответствующее чрезвычайное положение. Такого положения в регионе нет».

Ксения Айтакова призвала власти разрешить проведение демонстраций 1 мая.

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