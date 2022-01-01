Елена Синица Пермские классический и политехнический университеты вошли в рейтинги лучших вузов страны Всего в рейтинги вошли 136 вузов России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вчера, 30 марта, состоялось открытое заседание Совета Российского союза ректоров. На нём были представлены рейтинги лучших вузов страны в области широкого спектра естественных и инженерных наук, математики, социальных и гуманитарных направлений, медицины и педагогики. В рейтингах оказались и пермские вузы. Об этом сообщает рейтинговое агентство RAEX.

Пермский классический университет (ПГНИУ) занял 10 место по направлению «География», 19 место — по направлению «Геология» и 18 место — по направлению «Педагогика».





Пермский политехнический университет (ПНИПУ) оказался в рейтингах восьми направлений. Так, в направлении «Авиационная и ракетно-космическая техника» вуз занял 7 место, в «Геологии» — 15 место, в «Машиностроении и робототехнике» — 13 место, в «Нефтегазовом деле» — 14 место.





Также ПНИПУ занял 10 место в категории «Строительство», 15-е — «Технологии материалов», 13-е — «Химические технологии» и 19-е — «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника».





При составлении рейтингов анализировались статистические данные, онлайн-опросы экспертов не проводились. Использовались данные Минобрнауки РФ, провайдеров библиометрических данных Clarivate Analytics и Scopus, организаторов студенческих состязаний «Я — профессионал», системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс, агрегаторов онлайн-курсов, платформы веб-аналитики Alexa, а также социальных сетей.





Всего в 29 рейтингов вошли 136 вузов из 41 региона России.

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