Елена Синица Апелляционный суд подтвердил правоту Пермского УФАС в споре с краевым онкодиспансером Медучреждение привлекут к административной ответственности Поделиться Твитнуть

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд Пермского края подтвердил правомерность решения Пермского УФАС России в споре с краевым онкодиспансером. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Медучреждение заключило с ООО «ЧОП «Гром» 17 контрактов на общую сумму около 1,4 млн руб. Таким образом, единую сделку разделили на самостоятельные договоры для формального соблюдения ограничений Закона о контрактной системе.





При этом из-за длительной процедуры согласования с 1 мая по 26 августа 2019 года учреждение не было обеспечено услугами охраны. Поэтому до мероприятий по проведению аукциона учреждение и заключило договоры на охранные услуги с ООО «ЧОП «Гром». В суде представители бюджетного учреждения просили отменить предписание УФАС по Пермскому краю. Арбитражный суд в удовлетворении этого требования отказал





За заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию, охранная организация и медучреждение будут привлечены к административной ответственности. Предусмотрено наложение на хозяйствующий субъект оборотного штрафа, рассчитываемого в зависимости от его суммы выручки.

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