Мария Сыропятова Краевой онкодиспансер нарушил законодательство о защите конкуренции Арбитражный суд Пермского края подтвердил выводы регионального УФАС Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края отказал краевому онкодиспансеру в пересмотре предписания Пермского УФАС.

В срок до 15 июля 2020 года бюджетное учреждение должно было устранить нарушения процедур, допущенные, по мнению антимонопольного ведомства, при заключении контрактов на услуги охраны с ООО «ЧОП «Гром».

УФАС России по Пермскому краю усмотрело в этом нарушение закона о защите конкуренции на рынке охранных услуг. Антимонопольщики установили, что в общей сложности краевой онкодиспансер заключил с единственным поставщиком 17 контрактов на общую сумму около 1,4 млн руб. Из материалов дела следует, что из-за длительной процедуры согласования в период с 1 мая по 26 августа 2019 года учреждение не было обеспечено услугами охраны. Поэтому до мероприятий по проведению аукциона учреждение и заключило договоры на охранные услуги с ООО «ЧОП «Гром». В суде представители бюджетного учреждения просили отменить предписание УФАС по Пермскому краю. Арбитражный суд в удовлетворении этого требования отказал.

В свою очередь, из картотеки суда следует, что краевой онкодиспансер уже подал апелляционную жалобу. В Пермском УФАС считают, что закон о контрактной системе в действовавшей тогда редакции предусматривал возможность проведения закупки малого объёма (до 100 тыс. руб.) у единственного поставщика в исключительном случае, в отсутствие конкурентного рынка, когда невозможно провести конкурентный отбор.

Краевой онкодиспансер заключил несколько небольших договоров с идентичным предметом с одним и тем же поставщиком, поэтому в антимонопольном ведомстве посчитали, что 17 контрактов представляли собой искусственно раздробленную единственную сделку. При этом ранее учреждение заключало договоры на охранные услуги только с проведением торгов.

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