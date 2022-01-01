Елена Синица В марте врачи Пермского края вылечили от коронавируса 89,5 тыс. жителей За прошедшие сутки выздоровело 697 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За март врачи краевых медучреждений вылечили от коронавируса ещё 89 557 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

За прошедшие сутки выздоровело 697 человек. По данным на 1 апреля, общее число выздоровевших от COVID-19 жителей края составило 347 658.





С начала пандемии заболевание подтвердилось у 359 678 человек.

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