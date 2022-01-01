Елена Синица В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Карагайского округа Валерию Гладких было 19 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Карагайского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края — Валерий Гладких из посёлка Менделеево Карагайского округа. Об этом сообщает администрация округа в своих социальных сетях.

«Гладких Валерий Дмитриевич родился 28 июля 2002 года, жил в п. Менделеево и всегда мечтал служить в армии. Призвался осенью 2021 года и во время прохождения срочной службы подписал контракт», — говорится в сообщении.





В администрации округа также выразили соболезнования родным и близким.





На сегодня известно о 20 погибших из Прикамья.

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