Елена Синица В выходные в Пермском крае потеплеет до +13° В отдельных территориях вероятен переохлаждённый дождь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром в субботу в Пермском крае похолодает до −7…−12°, по северу до −17°. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

По югу края днём ожидается снег, переходящий в дождь, вероятен переохлаждённый дождь. Максимальная температура воздуха составит −2…+3°. К вечеру в Перми также возможны осадки в виде мокрого снега.

Днём в воскресенье в регионе ожидается потепление до +3…+8°, по югу до +8…+13°. На севере региона, где днём ожидается мокрый снег, температура воздуха составит −2…+3°. По предварительным данным, за выходные в различных районах Пермского края может выпасть от 15 до 30 мм осадков.

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