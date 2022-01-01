За сутки новые случаи коронавируса диагностированы в 24 муниципалитетах Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 24 территориях Прикамья.

Больше всего заразившихся по-прежнему в Чусовском ГО — 107 человек, в Перми — 89, в Гремячинском ГО — 51.

В Добрянском ГО заразились 42 человека, в Горнозаводском ГО — 23, в Губахе — 19, в Краснокамском ГО — 18 местных жителей.

Меньше всего заразившихся (по одному человеку) выявлено в Чернушинском, Нытвенском, Сивинском и Соликамском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 359 678 жителей региона.





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