Масочный режим в Прикамье сохранится до конца апреля В Пермском крае продлены текущие меры по противодействию COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Срок действия антикоронавирусных мер в Пермском крае продлён до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Соответствующие изменения вносятся в указ губернатора Прикамья.

Таким образом, ещё на месяц продлена необходимо носить маски в магазинах, аптеках, общественном транспорте, банках, на парковках, в лифтах и других местах, предполагающих массовое скопление людей.

Также остаются обязательными дезинфекция помещений, соблюдение безопасной социальной дистанции и т.д.

В Минздраве Прикамья призывают не привитых жителей региона пройти иммунизацию против COVID-19, либо ревакцинацию, если с момента прививки уже прошло шесть месяцев.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.