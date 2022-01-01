Андрей Стрельцов «Амкар» подтвердил главную задачу на сезон Пермский футбольный клуб продолжит борьбу за выход в ФНЛ Поделиться Твитнуть

Валерий Чупраков — президент ФК «Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Президент «Амкара» Валерия Чупракова в ходе пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона в ФНЛ-2, подтвердил актуальность цели, поставленной перед командой ещё на старте чемпионата в прошлом году.

По его словам, задача на сезон — занять первое место в группе и добиться перехода в более сильный дивизион.

«Амкар» в ходе первенства ФНЛ-2 провёл 19 игр и набрал 38 очков. В турнирной таблице «красно-чёрные» занимают третье место и отстают от лидера ульяновской «Волги» на пять очков.

Напомним, первенство в дивизионе ФНЛ-2 возобновится 23 апреля. Подопечные Рустема Хузина сыграют в этот день на выезде против ФК «Новосибирск».





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