«Дедморозим» собирает 5,5 млн руб. на покупку дыхательных аппаратов и детского питания Цены на них растут, а условия поставок усложняются, отметили в организации Поделиться Твитнуть

«Дедморозим» объявил о сборе 5,5 млн руб. Средства необходимы для оплаты откашливателей, без них тяжелобольным детям трудно дышать. Также деньги пойдут на покупку полугодового запаса питательной смеси. Специализированное питание показано при тяжелых патологиях, когда пациенты не могут есть обычную еду.

В «Дедморозим» отметили, что цены не медоборудование и смеси уже выросли на 10-15%.

«В большинстве случаев родители не в силах самостоятельно оплатить питание, — объясняет Елена Ликинцева, координатор по закупкам Службы качества жизни фонда «Дедморозим». — Так было и раньше, а сейчас, в условиях роста цен, тем более. Мы объединяем усилия с региональным минздравом, чтобы детям выдавали жизненно важное питание и медоборудование за счёт бюджета. Уже более 50 ребят получают смеси и медицинскую технику за счёт бюджета, но чтобы обеспечить всех нуждающихся, не обойтись без участия неравнодушных людей».

Посильный взнос можно отправить на сайте «Дедморозим»

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