За сутки в Пермском крае подтверждено 411 новых случаев COVID-19 Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 411 местных жителей, 70 из них — дети. Выздоровели 729 человек, шестеро скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 359 678.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 667 пациентов, из них 75 в тяжёлом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ.

На утро 31 марта в Пермском крае завершили курс вакцинации от коронавируса 1 376 032 жителя.





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