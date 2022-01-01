Апрель в Пермском крае ожидается тёплым и дождливым
Количество осадков может превысить норму в полтора-два раза
Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» опубликовали прогноз погоды в Пермском крае на апрель.
По данным синоптиков, месяц ожидается теплее нормы на 1-2° C в центральных и южных районах региона, на севере температура воздуха будет в пределах средних многолетних значений.
Количество осадков по югу Прикамья превысит норму в два, и даже в два с половиной раза. В остальных районах — в полтора раза. Особенно дождливой выдастся первая декада.
Первые +10° C ожидаются на юге края 3-4 апреля, тогда же начнётся активное снеготаяние.
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