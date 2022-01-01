Елена Синица На федеральные средства пермскому перинатальному центру закупят более 40 единиц оборудования Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Правительство РФ выделило Пермскому краю из резервного фонда 200 млн руб. На федеральные средства перинатальному центру Пермской краевой клинической больницы закупят 42 единицы высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что приобретут аппараты ИВЛ, инкубаторы для интенсивной терапии, реанимационные комплексы для оказания помощи в родовом зале, прикроватные мониторы для слежения за жизненными функциями, транспортные инкубаторы с портативными аппаратами, портативную цветную цифровую ультразвуковую диагностическую систему с доплером и другое.

Напомним, федеральные средства на оснащение перинатального центра пообещал выделить глава правительства Михаил Мишустин во время визита в Пермь в декабре прошлого года.





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