Елена Синица Экс-директору пермских управляющих компаний грозит уголовное наказание Поделиться Твитнуть

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В марте приставы возбудили уголовное дело в отношении экс-директора управляющих компаний Сергея Шестакова за сокрытие арестованного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба краевой ИГЖН.

Поясняется, что он переместил свой автомобиль с места хранения в неустановленное место, хотя был предупреждён об уголовной ответственности.

В качестве наказания Шестакову грозит штраф до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев. Также его могут отправить на обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо под арест на срок до полугода. Также возможно лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее сведения о Сергее Шестакове как руководителе пермских управляющих компаний ООО «УК «Этажи» и ООО «УК «Два», были внесены в реестр дисквалифицированных лиц минстроя России

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