«Единая Россия» и Минпросвещения представили первые итоги экспертизы украинских школьных учебников В них воспитывается ненависть ко всему русскому Поделиться Твитнуть

Более 300 книг методической и учебной литературы сводный отряд волонтёров привёз из школ освобождённых территорий. Эксперты, педагоги и историки провели анализ учебников, методических пособий, по которым работали учителя и учились дети на территории Украины. В них переписывались целые страницы истории. И всё это финансировалось иностранными государствами, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции «Единой России» и Минпросвещения «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти».

«Это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историческую правду. Это не только агрессия и готовность к военной операции против нашей страны, но и зомбирование учителей, школьников — причём зачастую насильственно», — сообщил министр.

Он отметил, что в учебниках истории делались акценты на военной тематике. Авторы пособий подчёркивают, что современная Украина нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии Российской Федерации. А тематика совместных достижений России и Украины вообще замалчивается.

«Творчество Чехова исключительно связано с Украиной, про Россию нет ни слова. Не говорится о первом космонавте Юрии Гагарине. Бандера и Шухевич названы героями, которые культивируются. Была возрождена детская националистическая организация «Пласт» — её членами были Бандера и Шухевич. В ней впрямую нацизм возводился в абсолют. В учебнике географии при описании российских географических объектов не говорится, что они находятся на территории России», — рассказал Сергей Кравцов.

Как отметила председатель комитета Госдумы по просвещению, координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова, речь идёт не только об оценке подачи информации украинским школьникам, но и о восстановлении единого культурно-образовательного пространства российского и украинского народов.

В свою очередь, писатель, историк, киносценарист, заместитель директора Института государства и права РАН Александр Звягинцев подчеркнул, что современные украинские учебники — это «киллеры» истории, которые искажают реальную действительность. Учёный напомнил об идеологии молодёжной нацистской организации «Гитлерюгенд». По его словам, это клишированная модель того, что описано в украинских учебниках сегодня.

Также следует напомнить украинским властям и всему миру об уроках Нюрнбергского процесса, уверен Александр Звягинцев.

«Нюрнбергский процесс — это беспристрастная летопись, к которой журналисты, юристы, писатели, историки должны обращаться в поисках правды. А общественные деятели и политики — в поисках предупреждения. Я вам скажу, почему не обращаются. Потому что не хотят показывать, как миролюбивые демократии привели к власти Гитлера. И то же самое происходит сейчас», — сказал Александр Звягинцев.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров отметил, что в основу учебников легли материалы НАТО, в списке используемой литературы обозначены официальные рекомендации — материалы Северо-Атлантического альянса. В учебниках не просто формируется ненависть по отношению к жителям ЛДНР, по факту они там называются террористами.

Слова экспертов и депутатов подтвердила директор Горловской школы (ДНР) Зоя Дамаскина. Она привела цитаты из учебника «Введение в историю Украины» 2002 года, по которому учат детей и сейчас. В нём искажены факты ведения Великой Отечественной войны, трагедии в Бабьем Яру, а также действий Советского Союза. При этом культивируется деятельность украинской повстанческой армии (УПА).

Все представленные учебники были переданы в музей парка «Россия — моя история», где будет создан соответствующий раздел экспозиции «Освобождение». Ознакомиться с фактами искажения истории и географии в украинских учебных материалах смогут все желающие.

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