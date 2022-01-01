Вспышка коронавируса зафиксирована в Чусовском городском округе За сутки новые случаи COVID-19 диагностированы в 24 территориях Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 24 территорий.

На первом месте по числу заболевших находится Чусовской ГО – 110 человек, на втором месте - Добрянский округ - 85 заразившихся, замыкает тройку Пермь – 64 новых пациентов.

Далее идут Губаха (41), Кизел (24), Чайковский и Гремячинский ГО (по 18 человек).

В Пермском МР заболели 15 местных жителей, в Кунгурском МО – 13, в Кишертском МО – 12.

Меньше всего заболевших - по одному человеку - в Березниках, Звездном, Ильинском и Чердынском ГО.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 359 267 жителей региона.





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