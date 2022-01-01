Мария Сыропятова Мэрия Перми планирует очистить от строений два земельных участка в Орджоникидзевском районе Работы оценены в 1,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото с портала «Новый бизнес»

Городские власти планируют снести в Орджоникидзевском районе Перми административное здание, проходную и склад. Два аукциона были объявлены на портале госзакупок.

Двухэтажное административное здание по адресу ул.Портовая, 19 собираются снести к концу мая 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость работ — 783,8 тыс руб. Заявки принимаются до 7 апреля.

Склад и проходную на ул. Бушмакина, 19 — до конца июня 2022 года. Стоимость работ по этим объектам оценена в 575 тыс. руб. Заявки принимаются до 11 апреля.

Заказчик работ — муниципальное казённое учреждение «Содержание муниципального имущества».

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