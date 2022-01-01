В ходе спецоперации на Украине погиб житель Пермского района Вячеславу Актяшеву было 29 лет Поделиться Твитнуть

Стало известно об ещё одном погибшем из Пермского края на Украине. Сегодня в Култаево простились с капитаном отряда спецназначения Вячеславом Актяшевым. Ему было 29 лет. Об этом сообщили в администрации Пермского района.

«Во время выполнения задания, уже раненый, Слава стойко держался, при этом продолжал командовать личным составом, говорил, что нужно уходить в укрытие, оказывать помощь раненым, — рассказал сослуживец Актяшева. — Последними словами Вячеслава была просьба передать родным, что он их очень сильно любит».

Вячеслава Актяшева похоронили с воинскими почестями на Култаевском кладбище.

Указом президента РФ Вячеслав Актяшев посмертно награждён Орденом Мужества.

На сегодняшний день официально известно о 19 погибших из Прикамья.

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