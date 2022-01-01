В Перми конфисковали более четырёх тонн морепродуктов Товар без маркировки обнаружен в фуре, ехавшей в Москву Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

В ходе проверки грузового автомобиля DAF XF на Западном обходе Перми 29 марта был обнаружен груз без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки. От этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Пермскому краю.

Фура перевозила морепродукты: корюшку, палтус, щупальца осьминога, креветки, икру лососевых рыб, готовые рыбные продукты, общим весом 4,3 т и следовала из Владивостока в Москву.

В настоящее время вся продукция изъята и направлена на ответственное хранение. Назначено исследование товара, по результатам которого компетентные органы примут решение о возбуждении уголовного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.