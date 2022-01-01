Елена Синица В Прикамье на одну вакансию приходится пять резюме С начала года показатель вырос в полтора раза Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На неделе с 21 по 27 марта количество резюме на одну вакансию в Пермском крае достигло пяти. Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru.

При этом, по данным портала, за квартал этот показатель вырос на 1,8 пункта. На неделе с 10 по 16 января на одну вакансию приходилось 3,2 активных резюме.

Таким образом, Пермский край занимает сейчас седьмое место в ПФО по уровню конкуренции среди соискателей. Пермский край обогнали Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Республика Мордовия, Саратовская область, Республика Татарстан.

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