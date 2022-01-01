За сутки в Пермском крае подтверждено 447 новых случаев COVID-19 Выздоровел 751 человек, двое скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 447 местных жителей, из них 57 - дети. Выздоровел 751 человек, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 359 267.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 660 пациентов, из них 76 в тяжёлом состоянии, 23 подключены к аппаратам ИВЛ.

Изолированы на дому 3 тыс. жителей края.

По состоянию на утро 30 марта в Пермском крае завершили курс вакцинации от коронавируса 1 375 454 человека.





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