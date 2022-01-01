Владельцы НТО просят объявить в Прикамье мораторий на внешний вид Проблемы нестационарной торговли обсудили на общественном совете при УФАС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общественный совет при Пермском УФАС России обсудил проблемы регулирования нестационарной торговли в Пермском крае и оценил, как новые экономические реалии повлияют на отрасль, а также исполнение Национального плана развития конкуренции. Согласно документу, количество НТО в Пермском крае должно увеличиться на 10% по сравнению с 2020 годом. Для справки: сегодня в регионе функционируют 900 НТО, 230 из них расположены на придомовой территории.

Наиболее острое обсуждение вызвали требования к внешнему виду НТО и необходимость паспортизации придомовой территории в случае размещения на них объектов нестационарной торговли.

За нарушение требований к внешнему виду НТО в отношении предпринимателей в 2021 году было вынесено порядка 700 постановлений о наложении штрафов по ч. 1 ст. 6.11 краевого Закона об административных правонарушениях. Санкции не коснулись сезонных НТО — палаток и киосков по продаже воды, поскольку Правилами благоустройства территории города Перми, утверждёнными Пермской городской думой, для таких объектов установлен мораторий на применение требований к внешнему виду в течение периода повышенной готовности и года после него. Представители малого бизнеса считают, что аналогичный мораторий должен быть установлен в отношении любого вида НТО в целях поддержки предпринимательства в новых экономических условиях.

«В условиях нестабильной экономической ситуации необходимо дать полную свободу НТО, чтобы предприниматели помогли населению получить необходимые товары в шаговой доступности с минимальными торговыми наценками и ценами. Предлагаю установить мораторий на применение требований к внешнему виду для всех законно установленных НТО до конца 2023 года, а по истечении этого срока применять меры реагирования к тем, кто не удосужился обновить внешний вид объекта», — считает руководитель Пермского регионального отделения Ассоциации Малоформатной Торговли Сергей Зекунов.

Необходимость паспортизации придомовой территории в случае размещения на них НТО представители интересов малого бизнеса считают непреодолимым административным барьером в развитии нестационарной торговли, в то время как эта сфера нуждается в максимальной поддержке органов власти.

«Паспорт придомовой территории оформлять не требуется при размещении на придомовой территории основных элементов благоустройства: дорог, тротуаров, скамеек, оград, шлагбаумов, детских игровых площадок и площадок для отдыха, а также элементов, не включенных в перечень основных, но созданных для нужд жителей: пандусов, навесов и так далее. Но как только речь заходит о размещении НТО, согласованном с собственниками земельного участка, требуется инвентаризировать все расположенные на придомовой территории элементы благоустройства, что сделать невозможно, поскольку у нас нет стопроцентного соответствия этих элементов всем существующим нормативным требованиям», — пояснил директор ООО «Эфир-Медиа» Дмитрий Оксюта.

Начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Ольга Чеснокова отметила, что на муниципальной территории НТО размещаются согласно схеме, формируемой и регулярно обновляемой в соответствии с поступающими предложениями предпринимателей, и на основании договоров, заключённых по итогам аукционов, которые проводятся в Перми с 2018 года. В условиях пандемии и новой экономической ситуации количество НТО, включённых в схему размещения по предложениям бизнеса, оказалось востребовано по итогам аукционов лишь на 20 процентов, хотя в предыдущие годы этот показатель достигал 60-70 процентов.

«Сейчас формируются предложения по размещению НТО до 2025 года, в соответствии с «дорожной картой» Национального плана развития конкуренции. Но мы должны принимать во внимание изменения экономической ситуации, происходящие с 2020 года. Мониторинг объектов потребительского рынка показывает рост стационарной торговли сетевого формата, что оказывает значительное влияние на общий процент обеспеченности населения услугами торговли. Можно привести достаточно примеров, когда предприниматели обращаются к нам, чтобы расторгнуть договор из-за снижения покупательского спроса, который сейчас концентрируется на сетевой торговле. Ещё активнее развивается интернет-торговля, что приводит к значительному снижению спроса на места размещения НТО. Поэтому при формировании «дорожной карты» нам придётся учитывать все эти факторы, на которые нельзя не обращать внимания», — рассказала начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Ольга Чеснокова.

В числе основных причин, влияющих на снижение интереса малого бизнеса к размещению НТО, городские власти считают условие договора о невозможности передачи в аренду объектов нестационарной торговли, а также требования безопасности к размещению таких объектов на придомовых территориях, которые часто нарушаются.

«Субаренда НТО была запрещена намеренно, чтобы предотвратить появление официального ростовщичества. Если мы пойдём по пути возможности сдачи в субаренду этих объектов, то возникнет вероятность, когда одна компания скупит все места и будет диктовать бизнесу условия по сдаче в аренду НТО, а это будут уже совершенно другие цены для бизнеса», — пояснила позицию администрации Перми Ольга Чеснокова.

В завершение обсуждения Общественный совет решил подготовить предложения по правовому регулированию нестационарной торговли в регионе, которые будут направлены министерству промышленности и торговли Пермского края и департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми.

Известно, что администрация Перми уже анонсировала меры поддержки малого бизнеса в сфере нестационарной торговли. Городские власти предлагают установить мораторий на применение штрафных санкций по договорам на право размещения НТО до 31 декабря. Также предлагается увеличить возможности торговли в НТО, изменив или расширив профиль торговли: продовольственные и непродовольственные товары, смешанная группа товаров, общественное питание и продукция общественного питания, печать. Планируется предусмотреть возможность смены специализации путём внесения изменений в схему размещения НТО и в договоры на размещение НТО по заявлению владельцев.

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