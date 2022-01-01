«Амкар» пополнили три футболиста Два игрока покинули клуб Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

За пять дней до возобновления сезона пермский ФК «Амкар» объявил о том, какие изменения произошли в составе команды в межсезонье. В частности, пресс-служба «красно-чёрных» сообщила о трёх новичках, что продолжат выступление за «Амкар».

Это нападающий Вячеслав Журавлев, защитник Антон Бочаров и полузащитник Тимур Пухов. Возможно будут ещё дозаявлены какие—либо игроки.

Так же стало известно, что в трансферное окно команду покинули полузащитник Владислав Шпитальный и защитник Александр Мосунов

Напомним, что первенство ФНЛ-2, где выступают пермские футбольные клубы, возобновится 3 апреля. Свой первый официальный поединок в этом году подопечные Рустема Хазина проведут на выезде в Новосибирске.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.