Пермского градозащитника осудят за дискредитацию Вооружённых сил России Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Денис Галицкий

Константин Долгановский

Пермского общественного активиста Дениса Галицкого привлекут к ответственности по ст. 20.3.3 КоАП. Об этом сообщает «Рифей».

Как написал сам градозащитник в социальных сетях, к нему пришли «три крепких спортивных полицейских» и вручили повестку.

Речь идёт о публичных действиях, которые направлены на дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Если суд признает Галицкого виновным, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.