Пермского градозащитника осудят за дискредитацию Вооружённых сил России
Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей
Пермского общественного активиста Дениса Галицкого привлекут к ответственности по ст. 20.3.3 КоАП. Об этом сообщает «Рифей».
Как написал сам градозащитник в социальных сетях, к нему пришли «три крепких спортивных полицейских» и вручили повестку.
Речь идёт о публичных действиях, которые направлены на дискредитацию Вооружённых сил РФ.
Если суд признает Галицкого виновным, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб.
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