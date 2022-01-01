Индекс промпроизводства в Пермском крае за месяц снизился на 5% В добывающих отраслях снижение превысило 9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам февраля индекс промышленного производства в Пермском крае по сравнению с январём снизился на 5,1%, сообщает Пермьстат.

При этом в добывающих отраслях снижение за месяц составило 9,2%, а среди обрабатывающих производств — на 1,3%. Снижение в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром достигло 13,3%.

Вместе с тем по сравнению с февралем 2021 года индекс промпроизводства в регионе вырос на 4,5%.

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