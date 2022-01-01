Елена Синица В Перми закроют движение на ул. КИМ из-за ремонта теплосетей На это время частично ограничат и теплоподачу Поделиться Твитнуть

Фото: Т Плюс

С 3 по 13 апреля в Перми закроют движение на ул. КИМ из-за ремонта теплосетей. Частично ограничат и теплоподачу на это время. Об этом сообщает пресс-служба «Т Плюс».

Поясняется, что ограничение коснётся участка от ул. Металлистов до ул. Циолковского. Проезд общественного транспорта организуют через улицы Соломина, Лебедева и Циолковского.





Отмечается, что временные автобусные остановки будут установлены на ул. Соломина.

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