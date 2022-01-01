Елена Синица Пермский детский сад выплатит компенсацию 200 тыс. рублей за падение ребёнка с подоконника Ребёнок получил травму, оценённую как средний вред здоровью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с детского сада взыскали моральную компенсацию в размере 200 тыс. рублей за падение ребёнка с подоконника. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.

Поясняется, что пермячка обратилась в суд с иском к частному детскому саду о компенсации морального вреда в размере 300 тыс. руб. и взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 50 тыс. руб.





В иске уточнялось, что в мае 2021 года сын обратившейся находился в спортзале детсада без воспитателя. Там он упал с подоконника и получил травму, которую квалифицировали как средний вред здоровью.





Ответчик в суде не оспаривал факт падения ребёнка, но отметил, что размер моральной компенсации завышен. В результате было принято решение взыскать компенсацию в размере 200 тыс. рублей.

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