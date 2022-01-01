Новые случаи заражения COVID-19 подтверждены у 481 жителя Пермского края Выздоровели 813 человек, скончался один Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заболел 481 местный житель, из них 64 — дети. Выздоровели 813 человек, скончался один.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 358 820.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 700 пациентов, 68 из них в тяжёлом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому изолировано 3,6 тыс. человек.





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