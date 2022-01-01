Елена Синица В Прикамье перестанут предоставлять госгарантии иностранным компаниям Законопроект поступил в краевой парламент Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского края

Константин Долгановский

Власти Пермского края предложили не предоставлять государственные гарантии иностранным компаниям. Соответствующий проект закона внесён в Заксобрание.

Как уточняется в пояснительной записке, планируется запретить предоставлять государственные гарантии Пермского края иностранным юрлицам, в том числе офшорным компаниям.





Кроме этого, российским юрлицам, в уставном капитале которых доля офшорных компаний превышает 50%, запрещается являться принципалами или бенефициарами по госгарантиям.





Отмечается, что изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством.

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