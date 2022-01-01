Елена Синица
В Прикамье перестанут предоставлять госгарантии иностранным компаниям
Законопроект поступил в краевой парламент
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Власти Пермского края предложили не предоставлять государственные гарантии иностранным компаниям. Соответствующий проект закона внесён в Заксобрание.
Как уточняется в пояснительной записке, планируется запретить предоставлять государственные гарантии Пермского края иностранным юрлицам, в том числе офшорным компаниям.
Кроме этого, российским юрлицам, в уставном капитале которых доля офшорных компаний превышает 50%, запрещается являться принципалами или бенефициарами по госгарантиям.
Отмечается, что изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством.
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