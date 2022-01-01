Елена Синица Ночью в селе Пермского края произошёл пожар Пожарные спасли двух человек Поделиться Твитнуть

Источник: министерство территориальной безопасности Пермского края

Ночью в селе Юсьва Пермского края в двухэтажном многоквартирном деревянном доме произошёл пожар. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой минтербез.

По прибытии пожарных было установлено, что в квартире на втором этаже дома горит диван, наблюдалось сильное задымление.





Звено газодымозащитной службы вынесло на воздух хозяев квартиры. Пострадавшие (двое) получили небольшие ожоги и отравление продуктами горения. Их госпитализировали в больницу. Всего из дома были эвакуированы 14 взрослых и 14 детей.





Сейчас специалисты МЧС выясняют причину пожара.

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