Елена Синица
Ночью в селе Пермского края произошёл пожар
Пожарные спасли двух человек
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Ночью в селе Юсьва Пермского края в двухэтажном многоквартирном деревянном доме произошёл пожар. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой минтербез.
По прибытии пожарных было установлено, что в квартире на втором этаже дома горит диван, наблюдалось сильное задымление.
Звено газодымозащитной службы вынесло на воздух хозяев квартиры. Пострадавшие (двое) получили небольшие ожоги и отравление продуктами горения. Их госпитализировали в больницу. Всего из дома были эвакуированы 14 взрослых и 14 детей.
Сейчас специалисты МЧС выясняют причину пожара.
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