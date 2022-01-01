Елена Синица В Перми лжезастройщика осудили за хищение более 48 млн рублей при продаже несуществующих квартир Его приговорили к пяти годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми суд вынес приговор лжезастройщику за хищение у граждан более 48 млн руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Поясняется, что мужчина разместил рекламные объявления о строительстве многоквартирных домов. При этом стоимость жилья в них была ниже рыночной. У мужчины не было разрешения на строительство домов и прав на привлечение средств граждан.





Для создания видимости законной деятельности мошенник разработал проектную документации, а также заключил договор на строительные работы с юрлицом. Однако сам и являлся директором этой организации.





В результате ущерб от этого превысил 48 млн руб. Суд признал мужчину виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Пока приговор в силу не вступил.

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