Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны даты Дягилевского фестиваля Предварительные даты фестиваля «Дягилев+» тоже обозначены Поделиться Твитнуть

Теодор Курентзис

Александра Муравьёва

По информации «Нового компаньона», принято предварительное решение о датах проведения Международного Дягилевского фестиваля и мини-фестиваля «Дягилев +». Оба события пройдут в те же числа, что и в 2021 году: Дягилевский фестиваль — с 10 по 19 июня, «Дягилев +» — с 24 по 26 декабря.

Даты ещё не объявлены официально и являются ориентировочными, однако информаторы высоко оценивают вероятность того, что сроки будут именно такими.

Напомним, Дягилевский фестиваль искусств с 2003 года проводил Пермский театр оперы и балета. До 2011 года событие называлось «Дягилевские сезоны: Пермь — Петербург — Париж» и проходило один раз в два года. Его художественным руководителем был Георгий Исаакян.

С 2011 года фестиваль стал ежегодным, и его возглавил Теодор Курентзис. В 2021 году Дягилевский фестиваль отделился от Пермского театра оперы и балета: отныне его проводит благотворительный фонд имени Дягилева, учредителем которого является Министерство культуры Пермского края.

В 2020 году фестиваль не проводился из-за локдауна, связанного с пандемией ковида, зато в декабре 2020 года впервые состоялся мини-фестиваль «Дягилев+», который с тех пор стал ежегодным событием-спутником Дягилевского фестиваля.

Ранее сообщалось, что Теодор Курентзис отправляется в европейское турне и продолжит сотрудничество с оркестром SWR в Штутгарте.

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