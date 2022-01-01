Удалёнка сегодня действует в каждой пятой пермской компании Чаще всего дистанционно трудятся программисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам Поделиться Твитнуть

Согласно опросу, проведённому сервисом SuperJob с 15 по 28 марта, дистанционный режим работы продолжают практиковать 22% работодателей в Перми (в Москве — 34%, в Санкт-Петербурге — 24%)

Для сравнения: в разгар первой волны COVID-19 в мае 2020 года — на удалёнку переводили 59% российских компаний, в начале февраля 2022 года на дистанте работали сотрудники каждой второй организации РФ, на сегодня только каждой четвертой, отметили исследователи.

Чаще всего в Перми дистанционно трудятся менеджеры по продажам, бухгалтеры и программисты.





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