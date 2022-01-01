На Украине погиб ещё один контрактник из Пермского края
Уроженцу Юсьвинского района Александру Боталову было 22 года
В ходе спецоперации на Украине погиб 22-летний житель Юсьвинского МО Александр Боталов. Об этом изданию «Парма-Новости» сообщил глава округа Михаил Евсин.
Контрактник погиб 8 марта, а извещение было получено только 26 числа, уточнил он.
Проживал Александр Боталов в деревне Рудакова. Похороны должны состояться на этой неделе.
Таким образом, на данный момент известно о 14 военнослужащих из Прикамья, погибших в ходе боевых действий на Украине.
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