За сутки в Пермском крае подтверждено 519 новых случаев COVID-19
Выздоровели 545 жителей, четверо скончались
По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заболели ещё 519 человек, из них 79 — дети. Выздоровели 545 жителей, четверо скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 358 339.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 712 пациентов, из них 61 в тяжёлом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ.
Изолированы на дому 4,3 тыс. жителей региона.
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