За сутки в Пермском крае подтверждено 519 новых случаев COVID-19 Выздоровели 545 жителей, четверо скончались Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заболели ещё 519 человек, из них 79 — дети. Выздоровели 545 жителей, четверо скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 358 339.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 712 пациентов, из них 61 в тяжёлом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

Изолированы на дому 4,3 тыс. жителей региона.





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