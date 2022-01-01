Расходы бюджета Прикамья в 2022 году сократятся на 6 млрд рублей Траты на органы госвласти уменьшатся на 10% Поделиться Твитнуть

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил подготовленные минфином предложения о сокращении расходов бюджета Прикамья на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Так, на 10% будут сокращены средства на материальное содержание органов государственной власти. Кроме того, расходы по отдельным проектам, реализация которых была намечена на этот год, перенесены на 2023-2024 годы. Общий объём финансирования, планируемый к сокращению, составит 6 млрд руб.

При этом в правительстве подчеркнули, что сохранены все средства, предусмотренные на зарплату работникам бюджетной сферы, социальные меры, дотации органам местного самоуправления региона.

Уменьшение расходной части позволит сбалансировать бюджет края в случае сокращения доходов казны и необходимости предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, отметили в минфине.

На заседании правительства 2 марта губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству финансов сократить затратные статьи бюджета на мероприятия, которые в 2022 году, скорее всего, не состоятся.

Напомним, доходы краевой казны в 2022 году должны были составить 180,6 млрд руб., расходы — 205 млрд руб.





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