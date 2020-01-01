Минфину Прикамья поручено сократить расходы бюджета на публичные мероприятия Это связано с отменой концертов, спортивных соревнований и так далее Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству финансов сократить затратные статьи бюджета на мероприятия, которые в 2022 году, скорее всего, не состоятся. Об этом он заявил на заседании правительства.

Речь идёт в первую очередь о различного рода международных публичных мероприятиях: концертах, спортивных соревнованиях и так далее, которые из-за ситуации на Украине уже отменены или будут в ближайшее время.

«Прошу коллег отработать с минфином и представить мне доклад о сокращении бюджетных трат и перераспределении этих бюджетных средств, чтобы потом обсуждать его с депутатами заксобрания», — сказал Махонин.

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