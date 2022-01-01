В МЧС предупредили о сильном ветре в Пермском крае в начале недели Ожидается мокрый снег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили об усилении ветра в регионе 28 марта. Его скорость местами может достигать 18 метров в секунду.

При этом будет идти мокрый снег, он будет откладываться на проводах, что может привести к их обрыву. На дорогах будет скользко. Температура воздуха —1°С…4°С, по западу местами до —6°С.

При ветре спасатели рекомендуют плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от шатких конструкций.

О происшествиях следует сообщать по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112» или по телефону доверия ГУ МЧС России по Пермскому краю 8 (342) 258-40-02.

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