За сутки новые случаи коронавируса диагностированы в 39 муниципалитетах Прикамья В Перми заболели всего 90 человек Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки подтверждены в 39 территориях региона.

В Перми заболело 90 местных жителей, в Чусовском ГО — 81, в Октябрьском — 39.

В Кунгурском МО диагноз ковид поставлен 36 пациентам, в Березовском МО — 30-ти, в Пермском районе — 25-ти.

В Березниках заболел 21 местный житель.

Меньше всего заразившихся (по одному случаю) в Губахе, Кизеле, ЗАТО Звёздный, Большесосновском и Гремячинском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 357 820 жителей региона.

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