За сутки новые случаи коронавируса диагностированы в 39 муниципалитетах Прикамья
В Перми заболели всего 90 человек
По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки подтверждены в 39 территориях региона.
В Перми заболело 90 местных жителей, в Чусовском ГО — 81, в Октябрьском — 39.
В Кунгурском МО диагноз ковид поставлен 36 пациентам, в Березовском МО — 30-ти, в Пермском районе — 25-ти.
В Березниках заболел 21 местный житель.
Меньше всего заразившихся (по одному случаю) в Губахе, Кизеле, ЗАТО Звёздный, Большесосновском и Гремячинском округах.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 357 820 жителей региона.
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